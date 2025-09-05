Южная Корея, США и Япония проведут трехсторонние учения

Южная Корея, США и Япония договорились о проведении совместных военных учений в середине сентября. Как сообщается, пятидневные маневры под кодовым названием Freedom Edge запланированы на период с 15 по 19 число и будут проходить в международных водах вблизи острова Чеджудо.
По данным The Korea Herald, целью предстоящих учений станет отработка многозадачных операций в море, воздухе и киберпространстве. Сообщается, что эти мероприятия носят регулярный характер и направлены на укрепление трехстороннего сотрудничества в ответ на ракетные и ядерные угрозы КНДР, а также на поддержание стабильности в регионе.
Отмечается, что это будет уже третья подобная тренировка с участием трех стран с прошлого года. Как подчеркивается, данный раунд учений станет первым после вступления в должность нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена.
