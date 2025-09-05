Южная Корея, США и Япония проведут трехсторонние учения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США проведут учения со своими союзниками
США проведут учения со своими союзниками Фото:

Южная Корея, США и Япония договорились о проведении совместных военных учений в середине сентября. Как сообщается, пятидневные маневры под кодовым названием Freedom Edge запланированы на период с 15 по 19 число и будут проходить в международных водах вблизи острова Чеджудо.

По данным The Korea Herald, целью предстоящих учений станет отработка многозадачных операций в море, воздухе и киберпространстве. Сообщается, что эти мероприятия носят регулярный характер и направлены на укрепление трехстороннего сотрудничества в ответ на ракетные и ядерные угрозы КНДР, а также на поддержание стабильности в регионе.

Отмечается, что это будет уже третья подобная тренировка с участием трех стран с прошлого года. Как подчеркивается, данный раунд учений станет первым после вступления в должность нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Южная Корея, США и Япония договорились о проведении совместных военных учений в середине сентября. Как сообщается, пятидневные маневры под кодовым названием Freedom Edge запланированы на период с 15 по 19 число и будут проходить в международных водах вблизи острова Чеджудо. По данным The Korea Herald, целью предстоящих учений станет отработка многозадачных операций в море, воздухе и киберпространстве. Сообщается, что эти мероприятия носят регулярный характер и направлены на укрепление трехстороннего сотрудничества в ответ на ракетные и ядерные угрозы КНДР, а также на поддержание стабильности в регионе. Отмечается, что это будет уже третья подобная тренировка с участием трех стран с прошлого года. Как подчеркивается, данный раунд учений станет первым после вступления в должность нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...