В ХМАО начался суд над экс-полицейской, фиктивно прописавшей почти 4 тысяч мигрантов

В Нижневартовске перед судом предстанет бывшая сотрудница отдела по вопросам миграции УМВД города, обвиняемая в массовой фиктивной регистрации мигрантов. По данным следствия, с 2022 по 2024 год она незаконно оформила 3726 иностранных граждан по адресам, где они не проживали. Информация об опубликована на странице группы «Суды Югры» в социальной сети «ВКонтакте».
«Подсудимая — инспектор группы миграционного учета иностранных граждан — обвиняется в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных п. „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с корыстной заинтересованностью), а также одного эпизода по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сообщается в публикации. В ряде случаев регистрация проводилась без согласия собственников жилья.
Женщина не признает свою вину и требует ознакомиться с дополнительными материалами дела. Судебное заседание назначено на 15 сентября. Самое суровое наказание, которое грозит ей за данные статьи, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!