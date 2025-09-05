Россиянам станет проще оплачивать услуги и товары в Китае

Президент России Владимир Путин заявил о возможности объединения национальных платежных инструментов РФ и Китая для упрощения расчетов туристов. Об этом глава государства сообщил во время Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
«Есть возможность использования нашей картой „МИР“, китайских инструментов подобных. Можно объединять эти инструменты», — сказал Путин на пленарном заседании. Слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Обе стороны — Банк России и Народный банк Китая — уже обсуждают варианты облегчения системы расчетов между гражданами двух стран.
Во Владивостоке 3 сентября начал работу десятый Восточный экономический форум, который продлится до 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Ключевой темой мероприятия в нынешнем году стало развитие сотрудничества на Дальнем Востоке ради обеспечения мира и процветания. URA.RU ведет трансляцию планерного заседания с участием Владимира Путина.
