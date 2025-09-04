04 сентября 2025

После вмешательства Замгенпрокурора в Мегионе отремонтировали дорогу

После личного вмешательства заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева в Мегионе отремонтировали внутриквартальные проезды на улице Заречной. Жители многократно жаловались на ямы и разрушенные бордюры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой ХМАО проверено поступившее в конце июля на личном приеме обращение жителей Мегиона. Они неоднократно ранее поднимали вопрос ненадлежащего состояния внутриквартальных проездов в районе домов № 14 и 16 по ул. Заречной, однако проблема не решалась», — отметили в ведомстве.

По требованию прокуратуры администрация города заключила муниципальный контракт на ремонт. За допущенные нарушения и ненадлежащий контроль ведущий инженер МКУ «Управление капитального строительства» привлечен к дисциплинарной ответственности.

