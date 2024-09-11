Замгенпрокурора РФ проверит дороги в городе ХМАО после публикации URA.RU

Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев поручил организовать проверку содержания дорожного полотна в Пыть-Яхе (ХМАО). По требованию надзорного органа сейчас там ведутся ремонтные работы. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ.
«По поручению заместителя генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Югры организована проверка по публикациям средств массовой информации о ненадлежащем содержании автомобильной дороги в городе Пыть-Ях. По требованию надзорного ведомства незамедлительно организовано проведение ремонтных работ, часть работ уже выполнены», — написано на сайте ведомства.
Также по итогам проведения проверки будет оценена работа мэрии Пыть-Яха по обеспечению безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Вопрос остается на контроле Генпрокуратуры.
Такие решения приняты после публикации URA.RU о том, что водители заделали дорожные ямы сезонными овощами и фруктами. Таким образом они пытались привлечь к проблемам ремонта дорог внимание властей.
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