11 сентября 2024

Замгенпрокурора РФ проверит дороги в городе ХМАО после публикации URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка по содержанию дорог в Пыть-Яхе стоит на контроле Генпрокуратуры РФ
Проверка по содержанию дорог в Пыть-Яхе стоит на контроле Генпрокуратуры РФ Фото:
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Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев поручил организовать проверку содержания дорожного полотна в Пыть-Яхе (ХМАО). По требованию надзорного органа сейчас там ведутся ремонтные работы. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ.

«По поручению заместителя генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Югры организована проверка по публикациям средств массовой информации о ненадлежащем содержании автомобильной дороги в городе Пыть-Ях. По требованию надзорного ведомства незамедлительно организовано проведение ремонтных работ, часть работ уже выполнены», — написано на сайте ведомства.

Также по итогам проведения проверки будет оценена работа мэрии Пыть-Яха по обеспечению безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Вопрос остается на контроле Генпрокуратуры.

Такие решения приняты после публикации URA.RU о том, что водители заделали дорожные ямы сезонными овощами и фруктами. Таким образом они пытались привлечь к проблемам ремонта дорог внимание властей.

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Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев поручил организовать проверку содержания дорожного полотна в Пыть-Яхе (ХМАО). По требованию надзорного органа сейчас там ведутся ремонтные работы. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ. «По поручению заместителя генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Югры организована проверка по публикациям средств массовой информации о ненадлежащем содержании автомобильной дороги в городе Пыть-Ях. По требованию надзорного ведомства незамедлительно организовано проведение ремонтных работ, часть работ уже выполнены», — написано на сайте ведомства. Также по итогам проведения проверки будет оценена работа мэрии Пыть-Яха по обеспечению безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Вопрос остается на контроле Генпрокуратуры. Такие решения приняты после публикации URA.RU о том, что водители заделали дорожные ямы сезонными овощами и фруктами. Таким образом они пытались привлечь к проблемам ремонта дорог внимание властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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