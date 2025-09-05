Чем выше уровень заработной платы населения, тем это благоприятнее. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Мне кажется, что чем больше люди получают, тем лучше», — заявил президент. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство также ведет онлайн-трансляцию заседания.
Помимо этого, Путин отметил, что за прошедшее десятилетие показатель бедности в России уменьшился с 11,3% до 7,2%. В некоторых субъектах Дальнего Востока уровень бедности оказался ниже общероссийских значений: в Сахалинской области он составил 5,3%, в Магаданской — 5,9%, а в Чукотском автономном округе — 4,4%.
С 3 по 6 сентября на кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. В 2025 году основное внимание организаторы уделяют развитию партнерских отношений на Дальнем Востоке. Тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
