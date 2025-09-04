В Пермском крае создадут особые зеленые территории, на которых разрешат застройку

Власти Пермского края рассматривают возможность введения нового типа охраняемых зон — особо охраняемых зеленых территорий (ООЗТ). Для реализации этой инициативы планируется включить в региональный закон об озелененных территориях отдельную главу. Ключевым отличием ООЗТ от действующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) станет более широкий перечень разрешенных видов деятельности.
«На данных участках будет позволено возводить различные объекты инфраструктуры, включая линии электропередач, трубопроводы, автомобильные дороги, а также спортивные и оздоровительные сооружения. Помимо этого, предусматривается возможность изменения границ подобных зон», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на Министерство экономического развития региона.
Кроме того, будет возможна передача земель в собственность либо пользование физическим и юридическим лицам. Проект изменений также предусматривает, что в случае проведения аварийных работ с необходимостью вырубки деревьев сетевые организации будут обязаны компенсировать причиненный ущерб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!