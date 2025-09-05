Пермские ученые объяснили, чем опасны кроксы

Ученый Пермского Политеха Никитин: кроксы приводят к растяжениям и болям
Жителям Перми не рекомендуют носить популярные резиновые сабо на прогулках и работе. Частое использование кроксов может стать причиной растяжений и болей или привести к развитию проблем опорно-двигательного аппарата, рассказали URA.RU эксперты Пермского Политеха.

«Даже кратковременное ношение может вызывать усталость, а длительное — способствовать развитию проблем с опорно-двигательным аппаратом. Бегать в них категорически противопоказано — это прямой путь к растяжениям и хроническим болям», — рассказал доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Пермского Политеха, кандидат физико-математических наук Владислав Никитин.

Ученый добавил, что нога в кроксах не зафиксирована, поэтому мышцы ног и спины постоянно находятся в напряжении. А при ходьбе нарушен естественный перекат с пятки на носок, поэтому в них повышается риск подвернуть ногу. Кроме этого, стопа в кроксах не защищена от ударной нагрузки, и в них невозможно установить ортопедическую стельку. Людям с такими особенностями стопы, как плоскостопие или искривление ног, сабо могут сделать только хуже, отметил Никитин.

По словам доцента кафедры «Химия и биотехнологии» Пермского Политеха, кандидата биологических наук Анастасии Зориной, при долгом ношении внутри сабо скапливается влага. Если кроксы не сушить, то там могут образоваться грибки, которые потом перейдут на ногти и кожу ног. При этом ученые отмечают, что сабо отлично подойдут для коротких прогулок по пляжу или переходу через реку, так как хорошо защищают ноги от острых камней.

