Отрекшийся от США Шуфутинский получил российское гражданство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решение о получении российского гражданства Шуфутинский принял после начала СВО
Решение о получении российского гражданства Шуфутинский принял после начала СВО Фото:

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский официально стал гражданином России. Артист проживал ранее в стране по виду на жительство с американским паспортом.

Как пишет SHOT, Шуфутинский долгое время оставался гражданином США. Как сам артист неоднократно объяснял, одной из причин такого решения была позиция американских властей по вопросу двойного гражданства. В США не приветствуется обладание паспортами других государств. Решение о получении российского гражданства Шуфутинский принял после начала СВО.

В 1981 году Шуфутинский вместе с семьей переехал в США, где прожил значительную часть своей жизни. Спустя девять лет артист вернулся в Россию. Несмотря на это, он продолжал регулярно ездить в Америку, где оставалась его супруга Маргарита. В 2022 году у Шуфутинского истек срок действия американского паспорта. 24 августа Шуфутинский оформил российский паспорт. После смерти жены Шуфутинский приобрел коттедж в Филадельфии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский официально стал гражданином России. Артист проживал ранее в стране по виду на жительство с американским паспортом. Как пишет SHOT, Шуфутинский долгое время оставался гражданином США. Как сам артист неоднократно объяснял, одной из причин такого решения была позиция американских властей по вопросу двойного гражданства. В США не приветствуется обладание паспортами других государств. Решение о получении российского гражданства Шуфутинский принял после начала СВО. В 1981 году Шуфутинский вместе с семьей переехал в США, где прожил значительную часть своей жизни. Спустя девять лет артист вернулся в Россию. Несмотря на это, он продолжал регулярно ездить в Америку, где оставалась его супруга Маргарита. В 2022 году у Шуфутинского истек срок действия американского паспорта. 24 августа Шуфутинский оформил российский паспорт. После смерти жены Шуфутинский приобрел коттедж в Филадельфии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...