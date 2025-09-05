Отрекшийся от США Шуфутинский получил российское гражданство

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский официально стал гражданином России. Артист проживал ранее в стране по виду на жительство с американским паспортом.
Как пишет SHOT, Шуфутинский долгое время оставался гражданином США. Как сам артист неоднократно объяснял, одной из причин такого решения была позиция американских властей по вопросу двойного гражданства. В США не приветствуется обладание паспортами других государств. Решение о получении российского гражданства Шуфутинский принял после начала СВО.
В 1981 году Шуфутинский вместе с семьей переехал в США, где прожил значительную часть своей жизни. Спустя девять лет артист вернулся в Россию. Несмотря на это, он продолжал регулярно ездить в Америку, где оставалась его супруга Маргарита. В 2022 году у Шуфутинского истек срок действия американского паспорта. 24 августа Шуфутинский оформил российский паспорт. После смерти жены Шуфутинский приобрел коттедж в Филадельфии.
