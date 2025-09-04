Мэра из ХМАО поймали пьяным за рулем

Сельского мэра из ХМАО Сергея Начинова поймали нетрезвым за рулем. Источник URA.RU отмечает, что глава поселения Тундрино (Сургутский район), который зимой стал фигурантом уголовного дела из-за мордобоя, на злоупотреблении поймала полиция после ДТП.
«Полиция приехала на место ДТП, он вышел из машины. Нашли алкоголь на месте, провели освидетельствование — все подтвердилось. Начинову грозит штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет», — пояснил информатор.
На сайте мирового и районного судов обнаружилось подтверждение информации. Рассмотрение дела в апелляционной инстанции назначено на 15 сентября в Сургутском районном суде.
Инсайдеры отмечают, что жители Тундрино при этом поддерживают мэра и не считают эпизод с вождением в нетрезвом виде поводом для отставки. «При всех своих недостатках и жизненной позиции повышенной „четкости“ Начинов умудряется выполнять все KPI и добиваться результатов, которые оказались не под силу главам более крупных поселений. Он ни разу ни в чем не подвел вышестоящее начальство. Население поселка меньше тысячи человек, и найти ему адекватную замену попросту не из кого. Жители видят результаты его работы, и в сравнении с предыдущими мэрами нынешний глава выглядит для них предпочтительнее», — сообщил собеседник агентства в районом истеблишменте.
