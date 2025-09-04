04 сентября 2025

Мэра из ХМАО поймали пьяным за рулем

В крови мэра Тундрино Начинова из ХМАО после ДТП нашли алкоголь
Главу поселка Тундрино поймали пьяным за рулем
Главу поселка Тундрино поймали пьяным за рулем Фото:

Сельского мэра из ХМАО Сергея Начинова поймали нетрезвым за рулем. Источник URA.RU отмечает, что глава поселения Тундрино (Сургутский район), который зимой стал фигурантом уголовного дела из-за мордобоя, на злоупотреблении поймала полиция после ДТП.

«Полиция приехала на место ДТП, он вышел из машины. Нашли алкоголь на месте, провели освидетельствование — все подтвердилось. Начинову грозит штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет», — пояснил информатор.

На сайте мирового и районного судов обнаружилось подтверждение информации. Рассмотрение дела в апелляционной инстанции назначено на 15 сентября в Сургутском районном суде.

Инсайдеры отмечают, что жители Тундрино при этом поддерживают мэра и не считают эпизод с вождением в нетрезвом виде поводом для отставки. «При всех своих недостатках и жизненной позиции повышенной „четкости“ Начинов умудряется выполнять все KPI и добиваться результатов, которые оказались не под силу главам более крупных поселений. Он ни разу ни в чем не подвел вышестоящее начальство. Население поселка меньше тысячи человек, и найти ему адекватную замену попросту не из кого. Жители видят результаты его работы, и в сравнении с предыдущими мэрами нынешний глава выглядит для них предпочтительнее», — сообщил собеседник агентства в районом истеблишменте.

