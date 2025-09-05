Суд смягчил приговор бывшему мэру Дегтярска Пильникову

Бывшему мэру Дегтярска (Свердловская область) Вадиму Пильникову на два года сократили тюремный срок по делу о коррупции. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Вадим Пильников считается осужденным за получение взятки в размере 4,4 млн рублей к наказанию в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима. <...> В порядке конфискации с Пильникова взыскано 4 млн 400 тысяч рублей в доход государства», — сказали в инстанции. Суд исключил из дела два эпизода получения взяток от зама Пильникова.
Пильникова задержали в начале декабря 2024 года. Вскоре его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. На допросах Пильников вину признал. Считается, что он дал показания на бывшего главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас находится под запретом определенных действий. Ему вменяют крупную взятку. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!