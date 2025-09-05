«Консолидация общества очень важна»: Штаб поддержки Дмитрия Махонина провел большую встречу

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу со своим штабом общественной поддержки (ШОП). В четверг, 5 сентября, он откровенно ответил на вопросы около 200 своих сторонников, которые вошли в состав штаба, выслушал комплименты и принял наказы. О том, почему они вступили в штаб и почему важно прийти на выборы — в материале URA.RU.
Здесь нет ни одного незнакомого лица — с таких слов начал встречу глава Прикамья Махонин. Он признался, что со всеми почти 200-ми своими сторонниками он регулярно общается лично.
Да и сами члены ШОП давно знакомы между собой, отметил директор Пермского филиала Президентской Академии( РПНХиГС), бывший пермский министр и депутат ЗС Игорь Орлов в беседе с URA.RU. В штабе поддержки Махонина все люди, по его словам, являются членами одной команды:
Игорь Орлов, отвечая на вопрос, почему он стал членом штаба, отметил, что видит позитивные перемены во всех сферах, в которых ему доводилось работать. «Я и поработал, и послужил, и могу не в какой-то отдельной сфере видеть достижения, а картину целиком. И во всех сферах, где я трудился, фиксирую позитив», — говорит Игорь Орлов.
Да и место проведения встречи с штабом общественной поддержки — краевая музыкальная школа — само говорит о достижениях краевых властей за последние годы. Это, по словам Орлова, гордость Прикамья.
Отдельно он отметил образовательные программы, которые реализуются в регионе. Например, 5 сентября на базе РАНХиГС начнется обучение ветеранов СВО в рамках проекта «Герои Прикамья». «Наш губернатор одним из первых в стране решил создать в регионе аналог федеральной программы „Время героев“. Причем наша программа „Герои Прикамья“ максимально насыщенная», — отметил он.
Руководитель создает среду и, среда, которая сегодня существует в крае, позволяет региону по-другому развиваться, взял слово на встрече «промышленный генерал», директор «ПНППК» Алексей Андреев. От лица промышленников он поблагодарил Махонина за то, что тот «с самого начала принял решение, что край должен у нас быть промышленным, край должен быть инженерным». «Вы помните, какая у нас река Кама была? Редко какая птица над ней пролетала. Сегодня вы видите совершенно другую картину. У нас возродился судозавод, возрождаются предприятия», — отметил Андреев.
И с высоты своего опыта добавляет важную ремарку: «Чем дольше руководитель работает на одном месте, тем у него более глубокая стратегия. Нельзя какую-то стратегию сделать за конкретный отрезок времени, потому что человек приходит и только начинает понимать, где находится, в какой среде. А потом уже от этого отталкивается и начинает двигаться вперед».
Ставший ветераном СВО в 23 года, кавалер Ордена мужества и член молодежного парламента Пермского края Даниил Степанов (один из пяти сопредседателей ШОП) отметил работу краевых властей по линии поддержки военнослужащих, особенно после возвращения домой. Нужна реабилитация, социальная адаптация, трудоустройство, обеспечение досуга и увлечений, самореализация. И в регионе созданы для этого все возможности.
Точно также все возможности для жизни в Прикамье созданы и для молодежи: образование, наука, спорт и т.д. Даниил Степанов приводит в пример и «физическое» достижение: в регионе создан самый большой в стране Молодежный центр «Кристалл». «Но тренд важнее текущего состояния. И чтобы Пермский край в дальнейшем развивался такими темпами, я вошел в штаб общественной поддержки губернатора», — заявил Степанов.
И Орлов, и Степанов обязательно пойдут на выборы губернатора и призывают сделать это остальных пермяков. «Выборы — это ключевое волеизъявление народа. Надо прийти и оставить свой голос», — говорит Игорь Орлов.
От выборов губернатора будет зависеть жизнь каждого жителя в ближайшие пять лет, согласен Даниил Степанов. «Это наш гражданский долг, проявление патриотизма, любви к месту, где ты родился, вырос и работаешь. Это то решение у которому ты причастен, которое может поменять твою жизнь как в лучшую, так и в худшую сторону. И если вы хотите позитивных перемен (в вашем понимание позитива), надо прийти и высказать свою позицию», — отметил молодой ветеран СВО.
Есть мнение, что все и так понятно, говорит на встрече Дмитрий Махонин. Но почему важна явка? «Политтехнологи говорят, что это легитимность выборов, а я говорю, что это поддержка. Поддержка, которая дат силы для новой работы. И потому, сколько людей придет голосовать нас будет оценивать и президент, и федеральное правительство. Консолидация общества в период голосования очень важна. Надо приходить и голосовать — в зависимости от своих убеждений», — призывает глава Прикамья.
Выборы губернатора пройдут 12-14 сентября. В них, кроме Махонина, примут участие Ксения Айтакова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР), Денис Шитов (Новые люди), Людмила Караваева (Партия пенсионеров).
