В Казахстане изъяли крупнейшую партию кокаина в истории страны

В Казахстане изъяли рекордные 13 тонн кокаина
Наркотики предназначались для транзита через территорию республики в третьи страны
Наркотики предназначались для транзита через территорию республики в третьи страны

Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ РК) изъял в Алматы крупнейшую в истории страны партию кокаина весом 13 тонн 183 килограмма. Наркотики предназначались для транзита через территорию республики в третьи страны. Задержаны два иностранных гражданина.

«Своевременно принятыми мерами изъята крупнейшая в истории республики разовая партия наркотического вещества кокаин. Маршрут данного груза предполагал транзит через Казахстан в третьи страны», — говорится в релизе КНБ РК.

Операция по ликвидации международного канала контрабанды проводилась в несколько этапов. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

