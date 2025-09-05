Названа вероятная причина авиакатастрофы в Подмосковье

Причиной крушения самолета в Подмосковье могла стать ошибка пилотирования
Катастрофа произошла, когда легкомоторный самолет выполнял полет вблизи Луховиц (архивное фото)
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, погиб пилот

Причиной крушения легкомоторного самолета в Подмосковье могла стать ошибка пилотирования. Об этом сообщили в экстренных службах.

«По предварительной информации, причиной происшествия стала ошибка пилотирования», — рассказали в экстренных службах ТАСС. Катастрофа произошла днем, когда частный легкомоторный самолет марки «Авиатика» выполнял полет вблизи Луховиц. На борту воздушного судна находился только один человек — пилот. В результате аварии он погиб на месте.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, следователи и криминалисты. Следственная группа приступила к осмотру места крушения.

