Названа вероятная причина авиакатастрофы в Подмосковье

Причиной крушения легкомоторного самолета в Подмосковье могла стать ошибка пилотирования. Об этом сообщили в экстренных службах.
«По предварительной информации, причиной происшествия стала ошибка пилотирования», — рассказали в экстренных службах ТАСС. Катастрофа произошла днем, когда частный легкомоторный самолет марки «Авиатика» выполнял полет вблизи Луховиц. На борту воздушного судна находился только один человек — пилот. В результате аварии он погиб на месте.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, следователи и криминалисты. Следственная группа приступила к осмотру места крушения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.