Задержанная за контрабанду наркотиков Аглая Тарасова может отделаться условным сроком

Актриса Аглая Тарасова, задержанная в Домодедово с гашишным маслом, может получить условный срок. Об этом заявила адвокат Сталина Гуревич.
«Шансы на условное наказание есть у каждого гражданина, осужденного на срок до восьми лет. Суд должен решить, что исправление возможно без изоляции от общества», — пояснила Гуревич в беседе с «Ридусом».
У Тарасовой изъяли 0,4 грамма гашишного масла, спрятанного в вейпе. Возбуждено дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков), которая предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.
Аглая Тарасова — одна из самых узнаваемых актрис российского кино последних лет. Однако ее популярность вызывает неоднозначную реакцию: часть зрителей упрекает в «киноблате» и чрезмерной востребованности, другие отмечают ее харизму и профессионализм. Несмотря на критику, проекты с участием Тарасовой стабильно собирают высокие кассовые сборы и рейтинги. Что известно о жизни актрисы — в материале URA.RU.
