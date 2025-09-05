Задержанная за контрабанду наркотиков Аглая Тарасова может отделаться условным сроком

Сталина Гуревич заявила, что Аглая Тарасова может получить условный срок
Против Аглаи Тарасовой возбудили дело после того, как в ее вейпе нашли гашишное масло
Против Аглаи Тарасовой возбудили дело после того, как в ее вейпе нашли гашишное масло
новость из сюжета
Звезда «Беспринципных» Аглая Тарасова задержана за наркотики

Актриса Аглая Тарасова, задержанная в Домодедово с гашишным маслом, может получить условный срок. Об этом заявила адвокат Сталина Гуревич.  

«Шансы на условное наказание есть у каждого гражданина, осужденного на срок до восьми лет. Суд должен решить, что исправление возможно без изоляции от общества», — пояснила Гуревич в беседе с «Ридусом». 

У Тарасовой изъяли 0,4 грамма гашишного масла, спрятанного в вейпе. Возбуждено дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков), которая предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Аглая Тарасова — одна из самых узнаваемых актрис российского кино последних лет. Однако ее популярность вызывает неоднозначную реакцию: часть зрителей упрекает в «киноблате» и чрезмерной востребованности, другие отмечают ее харизму и профессионализм. Несмотря на критику, проекты с участием Тарасовой стабильно собирают высокие кассовые сборы и рейтинги. Что известно о жизни актрисы — в материале URA.RU.

