Военкор Коц раскрыл, что помогло Екатеринбургу избавиться от звания «город бесов»

Военкор Александр Коц заявил, что Екатеринбург уже утратил звание оппозиционной столицы России. По его мнению, активное участие в специальной военной операции и помощь фронту со стороны уральцев помогли избавить город от полученного прозвища «город бесов».
«Может быть, флер оппозиционный, но специальная военная операция его вихрем просто снесла. Есть люди, которые, может быть, были оппозиционно настроены к власти, но при этом они разделяют грань между политической позицией и предательством, и, может быть, есть среди них те люди, которые также сейчас помогают фронту», — заявил Коц при общении с журналистами в ходе визита в Екатеринбург, на встрече также присутствовал корреспондент URA.RU.
Как признал военкор, он часто бывает в городе и поддерживает хорошие отношения с «Уралвагонзаводом», «Уралдронзаводом», который выпускают дрон «Упырь» на радиоуправлении. Он даже считает, что уральский БПЛА на сегодняшний является лучшим. Также, по наблюдениям Коца, уральцы активно помогают фронту, оказывают гуманитарную, волонтерскую помощь.
«Мое общение с Екатеринбургом связано как-то больше с патриотическими проявлениями, нежели с какими-то оппозиционными хайповыми терминами», — заключил военкор. По его мнению, репутация Екатеринбурга как оппозиционной столицы России постепенно ушла, в том числе, благодаря участию региональных властей и нового полпреда президента в УрФО Артема Жоги.
Прозвище «город бесов» Екатеринбург получил от телеведущего Владимира Соловьева. Так он окрестил город во время конфликта вокруг строительства храма Святой Екатерины. Позже во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым журналист заявил, что Екатеринбург — «центр мерзотной либероты» из-за большого числа оппозиционеров.
