WhatsApp* пообещал дать пользователям из России доступ к общению

Разработчики WhatsApp* сообщили, что для пользователей по всему миру обеспечат доступ к общению
Разработчики WhatsApp* сообщили, что для пользователей по всему миру обеспечат доступ к общению

Разработчики мессенджера WhatsApp* (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta), комментируя частичные ограничения на звонки через сервис в России, подчеркнули свою приверженность обеспечению защищенного сквозным шифрованием общения для пользователей по всему миру. Кроме того, по информации компании, ее продуктом в РФ пользуется порядка 100 млн человек.

«Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалось доступным для людей по всему миру, включая Россию», — говорится в заявлении мессенджера в соцсети X. Ранее Роскомнадзор принятии мер для частичного ограничения звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp в РФ.

Такое решение было принято в связи с тем, что данные сервисы стали использоваться преимущественно для совершения мошеннических действий, вымогательства денег и вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность. В Минцифры уточнили, что возможность совершения звонков будет восстановлена после выполнения требований российского законодательства.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил, что владельцы мессенджеров Telegram и WhatsApp не соблюдают требования законодательства РФ. Подобные действия фактически делают их соучастниками противоправной деятельности. 

*WhatsApp принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta

