Мизулина обвинила Егора Крида в рекламе украинских казино среди детей

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина утверждает, что артист в 2023-2024 годах продвигал два онлайн-казино, созданных на Украине. Об этом Мизулина написала в соцсетях.
«В 2023-2024 скамер продвигал два онлайн-казино, которые созданы на Украине», — написала глава «Лиги безопасного интернета» в своем telegram-канале. Она также отметила, что не исключает возможности неосознанного участия Крида в продвижении проектов.
Общественница также подчеркнула, что в последний год организации возглавляли граждане Армении, а затем и закрылись, по ее предположению, с целью замести следы. Помимо этого она добавила, что необходимо выяснить использование средств российских пользователей для поддержки ВСУ. Мизулина обратила внимание на риски подобной деятельности и призвала уделять особое внимание источникам финансирования подобных интернет-проектов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.