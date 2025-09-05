Мизулина обвинила Егора Крида в рекламе украинских казино среди детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мизулина обвинила Егора Крида в поддержке ВСУ
Мизулина обвинила Егора Крида в поддержке ВСУ Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина утверждает, что артист в 2023-2024 годах продвигал два онлайн-казино, созданных на Украине. Об этом Мизулина написала в соцсетях.

«В 2023-2024 скамер продвигал два онлайн-казино, которые созданы на Украине», — написала глава «Лиги безопасного интернета» в своем telegram-канале. Она также отметила, что не исключает возможности неосознанного участия Крида в продвижении проектов. 

Общественница также подчеркнула, что в последний год организации возглавляли граждане Армении, а затем и закрылись, по ее предположению, с целью замести следы. Помимо этого она добавила, что необходимо выяснить использование средств российских пользователей для поддержки ВСУ. Мизулина обратила внимание на риски подобной деятельности и призвала уделять особое внимание источникам финансирования подобных интернет-проектов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина утверждает, что артист в 2023-2024 годах продвигал два онлайн-казино, созданных на Украине. Об этом Мизулина написала в соцсетях. «В 2023-2024 скамер продвигал два онлайн-казино, которые созданы на Украине», — написала глава «Лиги безопасного интернета» в своем telegram-канале. Она также отметила, что не исключает возможности неосознанного участия Крида в продвижении проектов.  Общественница также подчеркнула, что в последний год организации возглавляли граждане Армении, а затем и закрылись, по ее предположению, с целью замести следы. Помимо этого она добавила, что необходимо выяснить использование средств российских пользователей для поддержки ВСУ. Мизулина обратила внимание на риски подобной деятельности и призвала уделять особое внимание источникам финансирования подобных интернет-проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...