Выяснилось, кому Путин адресовал слова о законной цели России на СВО

Германия представляет наибольшую опасность среди европейских стран из-за одержимости идеей реванша. Об этом заявил директор Института нового общества Василий Колташов. Таким образом он объяснил, кому конкретно глава РФ Владимир Путин адресовал слова, что войска НАТО станут законной целью на Украине.
«Граждане Германии, разочаровавшись в Ангеле Меркель, проголосовали за социал-демократов и выбрали Олафа Шольца, который не скрывал, что он милитарист, поджигатель войны — их это устроило. После они устали от Шольца и выбрали опять христианских демократов во главе со Фридрихом Мерцем, который открыто демонстрировал, что настроен на борьбу против России», — пояснил Василий Колташов в интервью МК.
Комментарий эксперта последовал после заявления Владимира Путина о том, что иностранные войска на Украине будут считаться законными целями для России. При этом ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил с призывом к европейским странам рассмотреть возможность передачи Украине дополнительных систем ПВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.