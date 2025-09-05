В Ассоциации туроператоров рассказали, чем россияне могут платить в Китае

Российские туристы в Китае могут оплачивать покупки и услуги как наличными юанями, так и картами UnionPay или с помощью QR-кодов через мобильные приложения. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Российский турист может расплачиваться в Китае как наличными юанями, которые являются самым надежным и простым вариантом, и картами UnionPay, так и QR-кодами благодаря регистрации в специальных приложениях. Последний метод является в стране доминирующим, а карты, тем более наличные деньги, хотя и отошли на второй план, все еще остаются актуальными», — передает слова ассоциации «Российская газета».
Введение безвизового режима между Россией и Китаем, которое вступит в силу с 15 сентября, по прогнозам экспертов, приведет к росту турпотока на 30-40%. До сих пор визовые формальности были одним из главных препятствий для россиян, желающих посетить Китай, и теперь путешествия в эту страну станут значительно удобнее. Ожидается, что нововведение заметно изменит структуру туристических поездок между государствами.
