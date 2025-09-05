Самый медийный пермский синоптик раскрыл, когда в регионе наступит бабье лето

Предварительные прогнозы свидетельствуют, что в этом году на территории Прикамья бабье лето наступит в середине сентября. Об этом сообщил доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.
«Ансамблевые прогнозы указывают на высокую вероятность волны тепла (бабьего лета) в середине сентября. В это время центр блокирующего антициклона, который сформируется над европейской частью России в эти выходные, начнет понемногу смещаться на восток», — написал Шихов в своем telegram-канале.
По данным ГИС-центра ПГНИУ, этот сентябрь будет прохладнее, чем в предыдущие два года. URA.RU сообщало ранее, что в регионе резко ухудшилась погода. До Пермского края добрался циклон «Томас».
