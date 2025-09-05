05 сентября 2025

Самый медийный пермский синоптик раскрыл, когда в регионе наступит бабье лето

Бабье лето в Пермском крае ожидается в середине сентября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У пермяков еще будет возможность насладиться теплыми деньками
У пермяков еще будет возможность насладиться теплыми деньками Фото:

Предварительные прогнозы свидетельствуют, что в этом году на территории Прикамья бабье лето наступит в середине сентября. Об этом сообщил доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов.

«Ансамблевые прогнозы указывают на высокую вероятность волны тепла (бабьего лета) в середине сентября. В это время центр блокирующего антициклона, который сформируется над европейской частью России в эти выходные, начнет понемногу смещаться на восток», — написал Шихов в своем telegram-канале.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, этот сентябрь будет прохладнее, чем в предыдущие два года. URA.RU сообщало ранее, что в регионе резко ухудшилась погода. До Пермского края добрался циклон «Томас».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предварительные прогнозы свидетельствуют, что в этом году на территории Прикамья бабье лето наступит в середине сентября. Об этом сообщил доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов. «Ансамблевые прогнозы указывают на высокую вероятность волны тепла (бабьего лета) в середине сентября. В это время центр блокирующего антициклона, который сформируется над европейской частью России в эти выходные, начнет понемногу смещаться на восток», — написал Шихов в своем telegram-канале. По данным ГИС-центра ПГНИУ, этот сентябрь будет прохладнее, чем в предыдущие два года. URA.RU сообщало ранее, что в регионе резко ухудшилась погода. До Пермского края добрался циклон «Томас».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...