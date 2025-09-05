Челябинского кандидата в депутаты сняли с выборов за цитату из стихов Пастернака

Троицкий городской суд Челябинской области отменил регистрацию кандидата в депутаты Дениса Малова, выдвигавшегося в местное собрание. Причиной стало незаконное использование стихотворения Бориса Пастернака в предвыборной агитации. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Малов использовал стихотворение в агитационных материалах без письменного согласия правообладателей. Исключительное право на произведение истекает через 70 лет с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Пастернак скончался 65 лет назад», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Иск против Малова подала его соперница от правящей партии Елена Пащенко. Она настаивала, что кандидат нарушил авторские права, цитируя произведение известного советского поэта без разрешения правообладателей.
Сам Малов написал в соцетях, что не нарушал закон об авторском праве. И заявил, что наследники Пастернака разрешили ему использовать стихи поэта «в просветительских целях».
В Троицке Малов известен, как бывший владелец игорной империи. В 2010 году, когда в стране начали закрывать игорные залы с автоматами, Малов, будучи на тот момент местным депутатом, предложил создать в городе пятую игровую зону в стране. Тогда политик и бизнесмен заявил, что троицкий Лас-Вегас даст бюджету тысячи вакансий и миллиарды рублей в год.
