Адвокат Грайнер сообщил о возможном наказании для Аглаи Тарасовой

Актриса Аглая Тарасова может получить условный срок по делу о контрабанде электронной сигареты с маслом каннабиса. Такую оценку дал адвокат Александр Бойков, ранее защищавший американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговоренную к девяти годам колонии и штрафу в миллион рублей по аналогичному делу.
«Если посмотреть судебную практику, у нас по приговору Грайнер был назначен самый высший предел наказания в России, низший порог — это может быть что угодно, в том числе условно и штраф», — пояснил адвокат. Он подчеркнул, что не комментирует дело Тарасовой по этическим причинам, так как не участвует в процессе, но напомнил о решении по делу Грайнер, которая была приговорена к девяти годам колонии за провоз 0,7 грамма масла каннабиса в электронной сигарете.
Ранее "Царьград" сообщал, что Аглаю Тарасову задержали в аэропорту «Домодедово», когда при досмотре у нее обнаружили электронную сигарету с 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ.
В пятницу, 6 сентября, Домодедовский суд Подмосковья избрал для актрисы меру пресечения в виде запрета определенных действий. Актрисе запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.