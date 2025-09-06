Адвокат Грайнер сообщил о возможном наказании для Аглаи Тарасовой

Адвокат Бойков: дело Тарасовой о контрабанде может закончиться условным сроком
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам адвоката Грайнер, Тарасова может получить в качестве меры наказания что угодно - от штрафа и условного срока до колонии
По словам адвоката Грайнер, Тарасова может получить в качестве меры наказания что угодно - от штрафа и условного срока до колонии Фото:
новость из сюжета
Звезда «Беспринципных» Аглая Тарасова задержана за наркотики

Актриса Аглая Тарасова может получить условный срок по делу о контрабанде электронной сигареты с маслом каннабиса. Такую оценку дал адвокат Александр Бойков, ранее защищавший американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговоренную к девяти годам колонии и штрафу в миллион рублей по аналогичному делу. 

«Если посмотреть судебную практику, у нас по приговору Грайнер был назначен самый высший предел наказания в России, низший порог — это может быть что угодно, в том числе условно и штраф», — пояснил адвокат. Он подчеркнул, что не комментирует дело Тарасовой по этическим причинам, так как не участвует в процессе, но напомнил о решении по делу Грайнер, которая была приговорена к девяти годам колонии за провоз 0,7 грамма масла каннабиса в электронной сигарете.

Ранее "Царьград" сообщал, что Аглаю Тарасову задержали в аэропорту «Домодедово», когда при досмотре у нее обнаружили электронную сигарету с 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ.

В пятницу, 6 сентября, Домодедовский суд Подмосковья избрал для актрисы меру пресечения в виде запрета определенных действий. Актрисе запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актриса Аглая Тарасова может получить условный срок по делу о контрабанде электронной сигареты с маслом каннабиса. Такую оценку дал адвокат Александр Бойков, ранее защищавший американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговоренную к девяти годам колонии и штрафу в миллион рублей по аналогичному делу.  «Если посмотреть судебную практику, у нас по приговору Грайнер был назначен самый высший предел наказания в России, низший порог — это может быть что угодно, в том числе условно и штраф», — пояснил адвокат. Он подчеркнул, что не комментирует дело Тарасовой по этическим причинам, так как не участвует в процессе, но напомнил о решении по делу Грайнер, которая была приговорена к девяти годам колонии за провоз 0,7 грамма масла каннабиса в электронной сигарете. Ранее "Царьград" сообщал, что Аглаю Тарасову задержали в аэропорту «Домодедово», когда при досмотре у нее обнаружили электронную сигарету с 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ. В пятницу, 6 сентября, Домодедовский суд Подмосковья избрал для актрисы меру пресечения в виде запрета определенных действий. Актрисе запрещено покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...