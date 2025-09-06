Титов предложил взаимно упростить оплату для российских и китайских туристов

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями, председатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов предложил наладить взаимный доступ к платежным системам СБП и AliPay для туристов из России и Китая. Об этом он сообщил на 15-м пленарном заседании Комитета, которое прошло во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба РККДМР.
«От лица комитета мы обращаемся к руководствам наших стран с просьбой наладить еще один обмен: чтобы китайские платежные системы WEChat и AliPay могли функционировать в России, а в Китае, в свою очередь, принимались бы платежи по нашим Системе быстрых платежей и картам МИР», — заявил Титов. Он подчеркнул, что такой шаг значительно упростит финансовые операции для путешественников и будет способствовать увеличению туристического потока между двумя странами.
Сейчас российские туристы в Китае могут оплачивать покупки наличными юанями, картами UnionPay и через мобильные приложения с использованием QR-кодов, при этом последний способ наиболее популярен. Ранее «Царьград» писал о введении безвизового режима между Россией и Китаем с 15 сентября. Ожидается, что в таком случае турпоток между странами увеличится на 30–40%, а улучшение доступа к национальным платежным системам может дополнительно упростить финансовые операции для путешественников.
