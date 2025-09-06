Названа причина, почему Россию заполонили китайские компании

Более 2500 китайских компаний было зарегистрировано в России за последние три года, а их общее число превысило 9000. Такие данные привела генеральный директор консалтинговой компании «Синорусс» Сурана Раднаева на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Причиной стало то, что китайские предприниматели осознали преимущества работы в России через собственные юридические лица.
«Более одной трети компаний было зарегистрировано после начала СВО. Это свидетельствует о том, что китайские предприниматели осознали преимущества работы в России через собственные юридические лица», — отметила Раднаева, сообщает РИА Новости. По ее словам, наибольшее количество китайских компаний сосредоточено в сфере розничной электронной коммерции (545 компаний), оптовой торговли (529) и автомобильной промышленности (438).
Глава «Синорусс» добавила, что выручка китайских компаний от деятельности в России выросла в 2,5 раза в 2024 году по сравнению с 2023 годом. На их долю приходится 23% от совокупной прибыли иностранных компаний в РФ.
РАСПП публиковал разбор, какие из крупнейших китайских компаний ведут бизнес с Россией и имеют представительства в России. Причиной тому стал рейтинг, в котором по представительству китайские корпорации впервые в истории обогнали американские компании и заняли 129 мест в рейтинге против 121 места у заокеанских коллег.
