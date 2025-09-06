Во Владивостоке задержали француза, который проехал всю Евразию на велосипеде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Велосипедист был задержан 2 сентября при пересечении границы, заявил спортсмен в соцсетях
Велосипедист был задержан 2 сентября при пересечении границы, заявил спортсмен в соцсетях Фото:

Французский велосипедист Софиан Сехили, который проехал всю Евразию, задержан во Владивостоке за незаконное пересечение границы РФ. Об этом сообщили иностранные СМИ.

Свое путешествие велосипедист начал в Лиссабоне, а закончить его планировал во Владивостоке. Отмечается, что Сехили проехал через Таджикистан, Монголию и Китай.  Об этом сообщают Le Monde.

Второго сентября он был задержан таможенниками на российско-китайской границе. Об этом написал спортсмен в социальных сетях. Указано, что консульство Франции пытается оказать ему помощь. О задержании Сехили в региональных ведомствах, таких как МВД и СКР, пока не сообщалось. Тем временем ТАСС подтвердило задержание спортсмена.

Софиан Сехили в 2012 году занялся велоспортом на выносливость. Он стал рекордсменом и победителем многих турниров, в том числе гонку «Тур Дивайд», протяженностью 4500 км. Об этом сообщили в газете «Коммерсант».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Французский велосипедист Софиан Сехили, который проехал всю Евразию, задержан во Владивостоке за незаконное пересечение границы РФ. Об этом сообщили иностранные СМИ. Свое путешествие велосипедист начал в Лиссабоне, а закончить его планировал во Владивостоке. Отмечается, что Сехили проехал через Таджикистан, Монголию и Китай.  Об этом сообщают Le Monde. Второго сентября он был задержан таможенниками на российско-китайской границе. Об этом написал спортсмен в социальных сетях. Указано, что консульство Франции пытается оказать ему помощь. О задержании Сехили в региональных ведомствах, таких как МВД и СКР, пока не сообщалось. Тем временем ТАСС подтвердило задержание спортсмена. Софиан Сехили в 2012 году занялся велоспортом на выносливость. Он стал рекордсменом и победителем многих турниров, в том числе гонку «Тур Дивайд», протяженностью 4500 км. Об этом сообщили в газете «Коммерсант».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...