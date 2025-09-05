Народный артист и ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе появился на генеральной репетиции спектакля «Кабала святош» в МХТ имени Чехова в свитере челябинской марки SelSovet с надписью «СССР». Фотографию в этой одежде балетмейстер разместил в соцсетях.
«Премьера „Кабалы святош“ уже завтра. А вот сегодня прошла первая генеральная репетиция, первые аплодисменты», — написал Цискаридзе у себя в telegram-канале и показал фотографию с генпрогона спектакля, где он одет в свитер SelSovet.
Мода на свитер с надписью «СССР» зародилась после того, как министр иностранных дел Сергей Лавров надел его для поездки на переговоры в Аляску. Тогда президент России Владимир Путин даже прокомментировал его внешний вид в шутливой форме, назвав министра империалистом.
Свитер был изготовлен челябинским брендом SelSovet. Основатель компании Екатерина Варлакова рассказала, что МИД России приобрело партию таких изделий в 2025 году.
