05 сентября 2025

Цискаридзе провел генрепетицию в челябинском свитере как у Лаврова. Фото

Цискаридзе провел генрепетицию в челябинске в свитере SelSovet
В популярном свитере Цискаридзе показался перед премьерой спектакля, поставленного по пьесе Михаила Булгакова
В популярном свитере Цискаридзе показался перед премьерой спектакля, поставленного по пьесе Михаила Булгакова Фото:

Народный артист и ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе появился на генеральной репетиции спектакля «Кабала святош» в МХТ имени Чехова в свитере челябинской марки SelSovet с надписью «СССР». Фотографию в этой одежде балетмейстер разместил в соцсетях.

«Премьера „Кабалы святош“ уже завтра. А вот сегодня прошла первая генеральная репетиция, первые аплодисменты», — написал Цискаридзе у себя в telegram-канале и показал фотографию с генпрогона спектакля, где он одет в свитер SelSovet. 

Свитер челябинского бренда с надписью «СССР» теперь носит Цискаридзе
Свитер челябинского бренда с надписью «СССР» теперь носит Цискаридзе
Фото:

Мода на свитер с надписью «СССР» зародилась после того, как министр иностранных дел Сергей Лавров надел его для поездки на переговоры в Аляску. Тогда президент России Владимир Путин даже прокомментировал его внешний вид в шутливой форме, назвав министра империалистом.

Свитер был изготовлен челябинским брендом SelSovet. Основатель компании Екатерина Варлакова рассказала, что МИД России приобрело партию таких изделий в 2025 году.

