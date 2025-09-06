Сегодня началась церемония прощания с легендарным кутюрье Джорджо Армани, который скончался (причиной были названы последствия коронавируса) 4 сентября в возрасте 91 года. Она проходит в Милане на площадке Teatro Armani с 6 по 7 сентября. Художник-модельер последние свои месяцы восстанавливался дома после госпитализации.
До 1960-х годов в Милане он устроился в универмаг, в котором стал продавать одежду. Позже он присоединился к компании Nino Cerruti, став модельером. Свой бизнес он открыл лишь в 41 год, когда понял, что ему хватает опыта, чтобы не зависеть ни от кого. Он отдал в залог свой автомобиль, и в июле 1975 года он создал компанию Giorgio Armani SpA, выпускающую только мужскую одежду. Через год у бренда стала выходить и женская одежда.
Прославился Армани благодаря созданию образа для актера Ричарда Гира в фильме «Американский жиголо» в 80-х годах. Тогда его наряды стали носить голливудские звезды, такие как Рианна, Меган Фокс, Пенелопа Крус, Леди Гага и другие.
В 1982 году портрет Джорджо Армани был размещен на обложке американского журнала Time, что сделало его первым модельером после Кристиана Диора, удостоившимся такой чести. К концу 1990-х годов сеть магазинов кутюрье насчитывала свыше двух тысяч точек по всему миру, а годовой объем продаж бренда достигал приблизительно двух миллиардов долларов. Фоторепортаж с прощания с легендарным модельером — в материале URA.RU.
