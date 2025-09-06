Песков раскрыл, будет ли отдыхать Путин после Китая и ВЭФ

Президент России Владимир Путин не будет брать отпуск после возвращения из Китая и участия во Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его данным, следующая неделя у президента полностью расписана рабочими мероприятиями в Москве.
«Насколько мне известно, нет», — прокомментировал Песков возможность отдыха Путина. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что у президента уже запланирована рабочая программа, включая внеочередной онлайн-саммит БРИКС, который состоится 8 сентября.
Помимо саммита БРИКС, в графике главы государства значатся внутренние встречи и другие рабочие мероприятия. Песков отметил, что все события уже включены в расписание президента.
Путин был с официальным визитом в Китае с 31 августа по 3 сентября. За это время он принял участие в саммите ШОС, провел двухсторонние переговоры с зарубежными коллегами, а также посетил торжественные мероприятия в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. После этого он отправился во Владивосток, где принял участие во Всероссийском экономическом форуме. Сегодня он посетил предприятие «ОДК-Кузнецов» в Самаре, ознакомился с его продукцией и провёл совещание по развитию двигателестроения.
