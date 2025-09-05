Аэропорт Перми избежал штрафа, договорившись об устранении дефектов ВПП

Суд обязал пермский аэропорт устранить трещины на взлетной полосе в досудебном порядке. Предприятие избежало штрафа в 1,6 млн рублей, взяв на себя обязательства исправить все нарушения к сентябрю 2025 года. Это следует из материалов суда.
«Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между ФГУП „Администрация гражданских аэропортов“ и АО „Международный аэропорт Пермь“. Ранее госкомпания подала иск с требованием устранить многочисленные дефекты на инфраструктуре аэродрома: трещины шириной до 10 мм на взлетно-посадочной полосе, нарушение герметизации швов, сколы и уступы кромок плит. Также истец требовал взыскать с аэропорта штраф в размере 1,639 млн рублей», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебные материалы.
Аэропорт предложил заключить мировое соглашение, которое было принято. Согласно документу, предприятие обязуется устранить все перечисленные недостатки в рамках текущего ремонта. Большая часть работ должна быть завершена к 26 сентября 2025 года, а устранение дефектов кромок плит на ВПП протяженностью 170 метров планируется закончить к 30 сентября 2026 года.
Отдельно отмечается, что с 2018 года на пермском аэродроме продолжается реконструкция двух рулежных дорожек и перрона. Проект неоднократно сталкивался с трудностями: дважды конкурс выигрывало ООО «Стройтрансгаз», но оба раза контракты расторгались. В мае ФКУ «Ространсмодернизация» вновь объявило конкурс на выполнение работ стоимостью 1,9 млрд рублей.
Реконструкция инфраструктуры аэропорта Перми ведется с 2018 года и неоднократно сталкивалась с трудностями, включая смену подрядчиков и задержки сроков. В 2024 году после жалоб пассажиров и расторжения контрактов с предыдущими исполнителями к работам приступила новая компания — АО «Уралмострой». Завершить обновление перрона, рулежных дорожек и ввод телетрапов власти планируют к осени 2026 года.
