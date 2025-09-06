На Украине арестовали депутата Рады по делу о госизмене

По данным украинских СМИ, правоохранительные органы могли арестовать Федора Христенко
По данным украинских СМИ, правоохранительные органы могли арестовать Федора Христенко

Депутат Верховной рады Украины от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) задержан и арестован по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«На Украине задержан и арестован депутат от ОПЗЖ, которого подозревают в государственной измене», — говорится в telegram-канале СБУ. В ведомстве пояснили, что парламентарий подозревается в создании схемы влияния на руководство одного из правоохранительных органов страны. В июле ему уже были предъявлены обвинения.

Украинские СМИ предполагают, что речь может идти о Федоре Христенко, который покинул Украину и переехал сначала в Польшу, потом в ОАЭ. По информации СБУ, он до сих пор сохраняет значительное влияние на НАБУ, поддерживая тесные контакты с его руководством, несмотря на длительное отсутствие в стране.

