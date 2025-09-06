Путин наградил онкологов, оперировавших во время землетрясения на Камчатке

Врачи продолжили сложную операцию на легком, когда в регионе произошло землетрясение
Врачи продолжили сложную операцию на легком, когда в регионе произошло землетрясение
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

Президент России Владимир Путин наградил врачей-онкологов из Камчатки, которые продолжили операцию во время землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Яна Гвоздева, заведующая отделением торакальной хирургии Камчатского онкодиспансера, получила орден Пирогова. Хирург-онколог Любовь Цыплакова удостоена почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

Врачи продолжили сложную операцию на легком, когда в регионе произошло землетрясение магнитудой 5,0. Несмотря на колебания здания и эвакуацию персонала, медицинская бригада завершила хирургическое вмешательство, спасая жизнь пациента.

Ранее сообщалась информация, что в момент землетрясения на Камчатке врач-онколог продолжал проведение сложной операции по удалению опухоли толстой кишки. Несмотря на возникшую чрезвычайную ситуацию и испытываемое волнение, хирургическая бригада не прервала работу в операционной. Об этом URA.RU сообщил сам хирург.

