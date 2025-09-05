05 сентября 2025

Махонин выразил соболезнования родным скончавшегося пермского политика Сергея Неганова

Махонин: Сергей Неганов был патриотом Прикамья и страны
Сергей Неганов ушел из жизни на 57-м году
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования в связи со смертью руководителя регионального государственного архива социально-политической истории Сергея Неганова. Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте администрации губернатора Прикамья. 

«Приношу глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам в связи с уходом из жизни Сергея Васильевича Неганова. Он на деле показывал, что такое быть патриотом родного региона и страны», — говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Пермского края. Махонин отметил, что Неганов посвятил жизнь Прикамью, работал в администрации области, преподавал в университете, занимался научной и просветительской деятельностью.

В администрации подчеркнули, что Сергей Неганов окончил исторический факультет Пермского университета и многие годы возглавлял архив социально-политической истории региона, занимался просветительской работой. Он был инициатором ряда исследовательских проектов, связанных с изучением прошлого Пермского края. Благодаря его усилиям были опубликованы ранее неизвестные документы о промышленном развитии Прикамья, а также материалы о жителях региона, участвовавших в ключевых событиях Великой Отечественной войны.

