Махонин выразил соболезнования родным скончавшегося пермского политика Сергея Неганова

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования в связи со смертью руководителя регионального государственного архива социально-политической истории Сергея Неганова. Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте администрации губернатора Прикамья.
«Приношу глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам в связи с уходом из жизни Сергея Васильевича Неганова. Он на деле показывал, что такое быть патриотом родного региона и страны», — говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Пермского края. Махонин отметил, что Неганов посвятил жизнь Прикамью, работал в администрации области, преподавал в университете, занимался научной и просветительской деятельностью.
В администрации подчеркнули, что Сергей Неганов окончил исторический факультет Пермского университета и многие годы возглавлял архив социально-политической истории региона, занимался просветительской работой. Он был инициатором ряда исследовательских проектов, связанных с изучением прошлого Пермского края. Благодаря его усилиям были опубликованы ранее неизвестные документы о промышленном развитии Прикамья, а также материалы о жителях региона, участвовавших в ключевых событиях Великой Отечественной войны.
