Раскрыт размер гигантского гонорара Сергея Лазарева за тур по России

Сергей Лазарев получит 80 миллионов рублей за тур по России
Стоимость билетов варьируется от 3-4 тысяч рублей до 200 тысяч
Стоимость билетов варьируется от 3-4 тысяч рублей до 200 тысяч Фото:

Российский певец Сергей Лазарев получит гонорар в размере более 80 миллионов рублей за масштабный тур по городам России. Недавно экс-участник Евровидения анонсировал масштабные гастроли. 

Артист выступит в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Омске, Барнауле, Кемерове и других городах. Об этом сообщает издание «Звездач» в своем telegram-канале. Стоимость билетов варьируется от 3-4 тысяч рублей до 200 тысяч за места в VIP-ложах. По данным издания, только продажа билетов на концерт в Петербурге принесет организаторам более 49 миллионов рублей, а в Москве — более 33 миллионов рублей.

Сергей Лазарев — певец, экс-участник группы Smash, популярной в 2000-х. После распада коллектива ему удалось сохранить известностью и два раза представлять Россию на «Евровидении». Артист мечтал о мировой славе и даже выпускал альбомы на английском языке. 1 апреля Сергею Лазареву исполняет 42 года. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU

