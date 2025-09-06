06 сентября 2025

Филиппо: Макрон пытается сорвать мирное урегулирование украинского конфликта

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных военных на Украину представляют угрозу срыва мирного соглашения и ставят под удар безопасность французских солдат. Об этом сам политик, комментируя итоги парижской встречи «коалиции желающих».

«Это не сюрприз, уже давно известно, что солдаты, отправленные [Западом] на Украину, станут законными целями для российской армии. Удивительно то, что Эммануэль Макрон и Европейский союз упорно стремятся к этому, хотя они прекрасно знают, что это не только создаст потенциальную угрозу для наших солдат и даже риск эскалации конфликта до войны, но, кроме того, я думаю, что это может помешать заключению мирного соглашения», — заявил Филиппо, передает ТАСС.

Французский политик также выразил мнение, что лидеры Франции, Великобритании и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен действуют с целью воспрепятствовать мирному урегулированию ситуации. Он подчеркнул, что отправка военных не отвечает интересам Франции и выразил надежду на отказ французских военнослужащих от участия в подобной операции.

4 сентября в Париже прошла встреча 35 государств — участников «коалиции желающих». Макрон сообщил по итогам переговоров, что 26 стран подтвердили готовность участвовать в отправке международного военного контингента на Украину после заключения мира или перемирия. При этом он не уточнил состав участников и численность возможных сил, отметив, что обсуждения продолжаются и решения пока не приняты.

