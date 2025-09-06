06 сентября 2025

Школы Перми отправили тонну канцтоваров для первоклассников Северодонецка

Школы Перми собрали тонну канцтоваров для школьников Северодонецка
Школы Перми собрали тонну канцтоваров для школьников Северодонецка Фото:

Школы Перми собрали и отправили тонну школьных принадлежностей для будущих первоклассников Северодонецка (Луганская народная республика) в рамках благотворительной акции «Первый портфель мечты». Сбор проходил с 21 июля по 25 августа, к нему присоединились 60 образовательных учреждений города, включая школы и детские сады.

«Образовательные учреждения Перми, команда городского департамента образования и администраций районов Перми собрали школьные принадлежности для будущих первоклассников Северодонецка. Тонна канцелярских принадлежностей, учебных материалов, рюкзаков отправились к ребятам», — сообщается на официальном сайте администрации города Перми

В акции приняли участие школьники, их родители и педагоги, которые собрали рюкзаки, тетради, наборы для творчества, письменные принадлежности и другую необходимую первоклассникам продукцию. Гуманитарный груз был доставлен в Северодонецк 2 сентября в составе партии благотворительного фонда «Единый центр поддержки».

