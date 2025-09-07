Вертолет Robinson R66 потерпел крушение в США, выживших нет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Миннесоте разбился вертолет Robinson (архивное фото)
В Миннесоте разбился вертолет Robinson (архивное фото) Фото:

В штате Миннесота потерпел крушение вертолет Robinson R66, в результате чего погибли все находившиеся на борту. Воздушное судно упало недалеко от аэропорта Эйрлейк у города Лейквилл и загорелось после падения. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«Вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк у города Лейквилл. В результате катастрофы все находившиеся на борту погибли», — сообщил телеканал Fox News.

По сведениям телеканала, экстренные службы обнаружили обломки вертолета в субботу в 14:45 по местному времени. Точное число погибших пока не установлено, однако известно, что разбившийся вертолет был пятиместным. Информации о причине произошедшего пока нет. Расследованием инцидента будет заниматься в том числе Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Ранее URA.RU сообщало, что севере Индии потерпел крушение вертолет с семью людьми на борту. Все пассажиры и пилот погибли, официального подтверждения пока нет. Вертолет компании Aryan Aviation летел из Кедарнатх Дхама в Гуптакаши, вероятной причиной аварии стали сложные погодные условия высокогорного региона. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В штате Миннесота потерпел крушение вертолет Robinson R66, в результате чего погибли все находившиеся на борту. Воздушное судно упало недалеко от аэропорта Эйрлейк у города Лейквилл и загорелось после падения. Об этом сообщают зарубежные СМИ.  «Вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк у города Лейквилл. В результате катастрофы все находившиеся на борту погибли», — сообщил телеканал Fox News. По сведениям телеканала, экстренные службы обнаружили обломки вертолета в субботу в 14:45 по местному времени. Точное число погибших пока не установлено, однако известно, что разбившийся вертолет был пятиместным. Информации о причине произошедшего пока нет. Расследованием инцидента будет заниматься в том числе Национальный совет по безопасности на транспорте США. Ранее URA.RU сообщало, что севере Индии потерпел крушение вертолет с семью людьми на борту. Все пассажиры и пилот погибли, официального подтверждения пока нет. Вертолет компании Aryan Aviation летел из Кедарнатх Дхама в Гуптакаши, вероятной причиной аварии стали сложные погодные условия высокогорного региона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...