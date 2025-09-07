Вертолет Robinson R66 потерпел крушение в США, выживших нет

В штате Миннесота потерпел крушение вертолет Robinson R66, в результате чего погибли все находившиеся на борту. Воздушное судно упало недалеко от аэропорта Эйрлейк у города Лейквилл и загорелось после падения. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк у города Лейквилл. В результате катастрофы все находившиеся на борту погибли», — сообщил телеканал Fox News.
По сведениям телеканала, экстренные службы обнаружили обломки вертолета в субботу в 14:45 по местному времени. Точное число погибших пока не установлено, однако известно, что разбившийся вертолет был пятиместным. Информации о причине произошедшего пока нет. Расследованием инцидента будет заниматься в том числе Национальный совет по безопасности на транспорте США.
Ранее URA.RU сообщало, что севере Индии потерпел крушение вертолет с семью людьми на борту. Все пассажиры и пилот погибли, официального подтверждения пока нет. Вертолет компании Aryan Aviation летел из Кедарнатх Дхама в Гуптакаши, вероятной причиной аварии стали сложные погодные условия высокогорного региона.
