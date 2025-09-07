Telegraph: в мире появился новый опасный вирус

В Австралии у летучих лисиц обнаружили новый вирус, который получил название Солт-Галли. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на Национальное научное агентство Австралии. Патоген выявили в образцах летучих мышей, датируемых 2011 годом.
«Мы обнаружили вирус Солт-Галли в образцах летучих мышей, датируемых 2011 годом. Это свидетельствует о том, что он циркулирует в природе уже более десятилетия. <…> Поэтому мы не можем предсказать, приведет ли он к будущим вспышкам заболевания у людей или животных», — рассказала эксперт австралийского Центра по готовности к болезням Дженнифер Барр в интервью The Telegraph.
Она отметила, что вирус Солт-Галли генетически близок к вирусам Nipah и Hendra, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит к приоритетным патогенам. При этом пока нет данных о возможности заражения людей новым вирусом. По ее словам, открытие позволит разработать тесты для раннего выявления вируса и поможет контролировать его распространение среди животных.
Ранее эксперты предупреждали, что появление новых вирусов, передающихся от животных человеку, становится все более частым явлением из-за изменений в животноводстве, туризме и торговле. Вирусолог Малик Пейрис отмечал, что новые пандемии неизбежны и могут неожиданно возникнуть, несмотря на опыт борьбы с COVID-19.
