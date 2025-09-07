Над Россией сбиты десятки дронов, загорелся НПЗ: карта ударов БПЛА 7 сентября

Минувшей ночью, 7 сентября, украинские БПЛА атаковали российские регионы. Всего было уничтожено 69 беспилотников ВСУ. Больше всего — над территорией Краснодарского края. По данным местного оперштаба, обломки сбитого дрона упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
Кроме того, украинский беспилотник атаковал Белгородскую область. В результате удара пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за 7 сентября — в материале URA.RU.
Сколько дронов сбито за прошедшую ночь
Российскими средствами ПВО было сбито 69 беспилотников самолетного типа. Над небом Краснодарского края уничтожен 21 БПЛА, над территорией Воронежской области — 13, Белгородской — 10, Астраханской — семь, Волгоградской — шесть, Ростовской — три, Брянской — два. По одному сбито в Курском и Рязанском регионах, а также в Крыму. Кроме того, четыре дрона ВСУ обнаружено и уничтожено над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны.
Белгородская область: есть пострадавший
Село Грузское подверглось ударам украинских БПЛА. В результате атаки была повреждена кровля административного здания. Также ранения получил мирный житель, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой голени самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Краснодарский край: пожар на НПЗ
Рано утром стало известно, что на Ильском НПЗ, расположенном в Северском районе Краснодарского края, возник пожар. Причиной ЧП стало падение обломков беспилотника. В целях обеспечения безопасности работников и снижения производственных рисков персонал предприятия был своевременно эвакуирован в укрытия. Возгорание удалось быстро ликвидировать. Пострадавших в результате происшествия нет, проинформировал оперштаб Краснодарского края.
Брянская и Ростовская области: без последствий
В Брянском и Ростовском регионах информации о пострадавших на текущий момент не поступало. Также нет данных о разрушениях объектов инфраструктуры. Об этом сообщили официальные власти регионов в соцсетях.
