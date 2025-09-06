Фигурант дела экс-замглавы Челябинской области начал сотрудничать со следствием

Один из фигурантов дела, в рамках которого бывшему заместителю губернатора Челябинской области Александру Богашову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, заключил досудебное соглашение со следствием. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела.
«В числе представленных материалов имеется досудебное соглашение одного из фигурантов по делу Богашова. И протокол его допроса», — пишут РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
По данному делу ранее под стражу взяты экс-заместитель губернатора Челябинской области Богашов, действующий руководитель аппарата губернатора Роман Менжинский, а также министр по управлению государственным имуществом региона Эльдар Белоусов. Их задержали на территории Челябинской области и этапировали в Москву.
По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.
