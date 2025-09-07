Когда и какие фильмы смотрит Путин: в Кремле рассказали о предпочтениях президента

Песков: Путин предпочитает смотреть исторические фильмы в поездках
Президент России Владимир Путин предпочитает исторические и документальные фильмы, преимущественно российские, и в основном смотрит их в поездках. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Насколько знаю, да, он очень любит исторические фильмы, документалку больше всего», — сообщил Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме. По его словам, президент использует время перелетов и переездов для просмотра кино и сериалов, но делает это нечасто из-за плотного графика.

Песков также отметил, что Путин сам выбирает, что посмотреть. Рекомендации ему дают друзья, семья и коллеги. Особое внимание президент уделяет современным российским картинам, которых, по мнению пресс-секретаря, сейчас выходит много интересных и профессионально выполненных.

Ранее Песков заявил, что Путин не будет брать отпуск после участия в ВЭФ во Владивостоке. По его словам, следующая неделя у президента полностью расписана рабочими мероприятиями в Москве. В частности, у него уже запланирован внеочередной онлайн-саммит БРИКС, который состоится 8 сентября.

