Путин и Лукашенко в Пекине проговорили до глубокой ночи

По словам пресс-секретаря белорусского лидера, Путину и Лукашенко всегда есть, о чем поговорить
По словам пресс-секретаря белорусского лидера, Путину и Лукашенко всегда есть, о чем поговорить Фото:
Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина в Пекине продлились до поздней ночи. Об этом рассказала пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Эта встреча была длительной. Эта встреча завершилась ближе к двум часам ночи (по пекинскому времени — прим. URA.RU)», — сказала Эйсмонт. Ее слова приводит ТАСС.

Кроме того, она отметила, что уже рано утром Лукашенко отправился на военный парад в Пекине. Пресс-секретарь белорусского лидера также напомнила, что в начале августа состоялась встреча президентов на Валааме. Она подчеркнула, что у Лукашенко и Путина всегда найдется повод для обсуждения, независимо от складывающихся обстоятельств.

Ранее в Пекине Путин, обращаясь к Лукашенко перед началом переговоров, подчеркнул, что всегда рад встрече с ним, независимо от времени суток. Президент Белоруссии в свою очередь заметил, что они с главой российского государства «самые закаленные полуночники», передает RT.

