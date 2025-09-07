Путин и Лукашенко в Пекине проговорили до глубокой ночи

Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина в Пекине продлились до поздней ночи. Об этом рассказала пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт.
«Эта встреча была длительной. Эта встреча завершилась ближе к двум часам ночи (по пекинскому времени — прим. URA.RU)», — сказала Эйсмонт. Ее слова приводит ТАСС.
Кроме того, она отметила, что уже рано утром Лукашенко отправился на военный парад в Пекине. Пресс-секретарь белорусского лидера также напомнила, что в начале августа состоялась встреча президентов на Валааме. Она подчеркнула, что у Лукашенко и Путина всегда найдется повод для обсуждения, независимо от складывающихся обстоятельств.
Ранее в Пекине Путин, обращаясь к Лукашенко перед началом переговоров, подчеркнул, что всегда рад встрече с ним, независимо от времени суток. Президент Белоруссии в свою очередь заметил, что они с главой российского государства «самые закаленные полуночники», передает RT.
