Ошибки дня Натальи Овсяницы: что отмечают и что категорически нельзя делать 8 сентября

8 сентября — день, богатый на праздники. В мире отмечают Международный день грамотности и День солидарности журналистов, в России празднуют День финансиста и вспоминают героическое Бородинское сражение. А православные верующие чтят Владимирскую икону Божией Матери. URA.RU подготовило полный обзор событий, народных традиций, примет и того, чего нельзя делать 8 сентября 2025.
Праздники в мире
Международный день грамотности
Каждый год 8 сентября мир отмечает Международный день грамотности — праздник, который напоминает о важности умения читать и писать. Он учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по итогам Всемирной конференции министров образования в Тегеране (1965) и приурочен к дню открытия этой конференции.
Грамотность расширяет возможности каждого человека, открывает доступ к знаниям, навыкам и культурным ценностям. Грамотность — базовый показатель развития общества и одно из фундаментальных прав человека. Умение грамотно выражать мысли и понимать информацию формирует личность и дает возможность участвовать в жизни страны и мира.
Проблемы современной грамотности
Несмотря на успехи отдельных стран, глобально грамотность еще не достигнута:
- 739 млн взрослых во всем мире не обладают базовыми навыками чтения и письма, в том числе 102 млн молодых людей 15–24 лет;
- 272 млн детей и подростков не ходят в школу;
- Четверо из десяти детей не осваивают минимальный уровень чтения и счета.
Кризис COVID-19 усугубил проблемы: закрытие школ, переход на дистанционное обучение и цифровое неравенство ограничили возможности многих. Доступ к технологиям, интернету и электричеству остается неравномерным.
Международный день грамотности празднуют во всем мире. В этот день присуждаются международные премии за выдающиеся инициативы по распространению грамотности и инновационные подходы к обучению.
Международный день солидарности журналистов
8 сентября журналисты всего мира демонстрируют единство и взаимопомощь. Праздник установили в 1958 году, он связан с датой смерти чехословацкого журналиста и антифашиста Юлиуса Фучика в 1943 году. Его книга «Репортаж с петлей на шее» стала символом мужества и профессиональной солидарности журналистов. Сегодня в честь дня солидарности проходят конференции, съезды и награждения журналистов, которые проявили мужество при исполнении своих обязанностей.
Праздники в России
День финансиста
8 сентября в России празднуют День финансиста — профессиональный праздник работников финансовых органов. Его официально установил Указ Президента РФ в 2011 году.
Финансист — специалист, работающий с крупными денежными потоками на законной основе. Сегодня это люди, которые решают сложные задачи, ориентируются в налогах и бюджете и управляют государственными и частными ресурсами.
Почему выбрали именно эту дату — день совпадает с историческим событием: 8 сентября 1802 года император Александр I учредил Министерство финансов России. Первым министром стал Алексей Васильев. С тех пор ведомство стало ключевым для экономики страны.
Поздравления получают все, кто связан с экономикой:
- сотрудники Минфина и других финансовых ведомств,
- банкиры и работники корпоративных финансовых отделов,
- преподаватели, студенты и аспиранты экономических вузов,
- научные сотрудники в сфере финансов.
В этот день проводят образовательные и деловые мероприятия для повышения финансовой грамотности, культурные программы и конференции, награждения лауреатов Всероссийской премии финансистов «Репутация» за вклад в развитие финансовой системы.
Вехи истории финансов в России
- Сергей Витте (1892–1903) провел масштабные реформы: расширил бюджет, развил государственное хозяйство и ввел «золотой стандарт», сделав рубль устойчивой валютой.
- После революции 1917 года появился Наркомфин, затем в 1946 году он стал Министерством финансов СССР.
- Сегодня Минфин России — одно из старейших и влиятельных государственных учреждений, в 2002 году отметившее 200-летие.
- Граф Канкрин, занимавший пост министра 21 год, говорил: «Защита финансов — это защита жизненной силы государства».
Значимые министры
- Алексей Васильев — первый министр, который заложил основы работы ведомства.
- Сергей Витте — реформатор рубля и бюджета, автор золотого стандарта.
- Граф Канкрин — философ финансов, формулировавший главные принципы защиты государственных средств.
День Бородинского сражения
8 сентября Россия отмечает День Бородинского сражения 1812 года. В этот день русская армия под командованием М.И. Кутузова встретила войска Наполеона у села Бородино, в 125 км к западу от Москвы.
На поле сошлись около 120 тысяч русских и 130–135 тысяч французских солдат, с обеих сторон было более 600 орудий. Битва стала одной из самых кровопролитных в XIX веке: каждый час погибало тысячи людей, а некоторые дивизии теряли до 80% состава.
Хотя сражение не принесло явной победы ни одной стороне, оно укрепило дух русской армии. После Бородино русские постепенно оттеснили французов и к концу года изгнали их из России. Наполеон позже признал, что это была одна из самых трудных битв для него.
Православный праздник 8 сентября
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
Православные отмечают праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых святынь в России. Этот день установлен в память о событии 1395 года, когда заступничество Богородицы спасло Москву от нашествия Тамерлана.
В 1395 году войско грозного завоевателя Тамерлана приближалось к Москве. Силы были неравны, и единственной надеждой оставалась молитва. По указанию великого князя Василия I из Владимира в Москву перенесли чудотворную Владимирскую икону Божией Матери. Десять дней длился крестный ход, и 8 сентября (по старому стилю 26 августа) москвичи встретили икону на Кучковом поле. В тот же день Тамерлан неожиданно развернул войско и покинул русские земли, что было расценено как чудо заступничества Богородицы.
На иконе Младенец Христос прижимается щекой к щеке Матери, что символизирует глубокую любовь и жертвенность. По преданию, икону написал евангелист Лука на доске от стола, за которым трапезничало Святое Семейство. На Русь она попала в XII веке как дар Константинопольского патриарха князю Юрию Долгорукому.
В этот день в храмах проходят торжественные литургии, читаются акафисты перед Владимирской иконой. Крестные ходы: в некоторых городах совершаются процессии с списками чудотворной иконы. Молитвы: верующие молятся о защите страны от врагов, о мире и сохранении семьи.
Владимирская икона считается покровительницей России. К ней обращаются:
- в трудные для страны времена;
- при необходимости принятия важных решений;
- за исцелением от болезней, особенно сердечных и глазных;
- с молитвами о сохранении семейного благополучия.
Факты
- С Владимирской иконой связаны три праздника в году (3 июня, 6 июля, 8 сентября) — в память о различных чудесах заступничества Богородицы.
- Список иконы находится в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, где созданы особые условия для сохранения древнего образа.
- Именно перед этой иконой в истории России происходили важнейшие события: присяга государей, молитвы перед военными походами, избрание патриархов.
Народный праздник 8 августа: Наталья Овсяница и Адриян Осенний
8 сентября в народном календаре — день, посвященный Наталье Овсянице и Адрияну Осеннему. Праздник знаменует переход от лета к осени и связан с важными земледельческими традициями.
Свое название день получил в честь христианских святых — мучеников Наталии и Адриана, живших в IV веке. Но на Руси праздник быстро наполнился народным смыслом. Главная традиция этого дня — начало овсяной жатвы. К 8 сентября овес полностью созревал, и нужно было успеть его убрать. В народе говорили: «К Наталье не выкосишь овес — намотаешься до слез». Первый сноп (называли «именинным») торжественно несли в дом и ставили под иконы в красный угол. Это был особый ритуал- благодарность земле за урожай.
Хозяйки в этот день готовили особые угощения из овса. Пекли овсяные блины — символ солнца и благополучия. Готовили дежень — традиционное блюдо из овсяного толокна, замешанного на молоке или воде с лесными ягодами. За трапезой произносили: «Несет Наталья в овин овсяный блин, а Адриян — в горшке толокно».
Особое внимание уделяли лошадям — главным помощникам в крестьянском хозяйстве. Их кормили овсом вдоволь, говоря: «Не кони везут, овес везет». Считалось, что сытная кормежка в этот день придаст животным сил на весь год. Световое время заметно сокращалось. В народе шутили: «Петр и Павел на час день убавил, Илья Пророк два уволок, а Адриян и Наталья три утащили».
Что категорически нельзя делать 8 сентября в день Натальи Овсяницы
- Откладывать важные «урожайные» дела на потом. Если брать современность, это касается ключевых рабочих задач или финансовых вопросов. Нельзя позволять лени взять верх, иначе проблемы накопятся, как нескошенный овес. Сегодня лучше завершить давно висящие дела, иначе рискуете «намотаться до слез» к дедлайнам.
- Скупиться на благодарность и щедрость. Хотя мы уже не ставим овсяные снопы в красный угол, важно не скупиться на добрые слова и помощь тем, кто трудится рядом с нами. Не забудьте поблагодарить коллег, угостить друзей домашней выпечкой или помочь родным. Считалось, что скупой человек отпугивает удачу.
- Игнорировать заботу о здоровье. Как в старину кормили лошадей овсом, так и сегодня стоит «заправить» свой организм правильной энергией. Не пропускайте приемы пищи, избегайте фастфуда. Идеальный выбор — овсяная каша или полезные перекусы с ягодами. Алкоголь и кофе лучше ограничить — они создают лишнюю нагрузку.
- Поддаваться унынию и конфликтам. Наталья Овсяница не любила ссор. Старайтесь сохранять спокойствие даже в стрессовых ситуациях. Отложите сложные разговоры на другой день, избегайте споров и критики. Энергия дня подходит для гармонизации отношений, а не выяснения кто прав.
- Небрежно относиться к ресурсам. Вместо рассыпанного зерна сегодня — неоплаченные счета, разбросанные вещи или бесконтрольные траты. Приведите в порядок финансы, уберите рабочее пространство, откажитесь от импульсивных покупок. Это символический жест уважения к своему труду.
- Забывать о природе. Предки внимательно следили за погодой. Современный эквивалент — отложить телефон и выйти на прогулку. Постарайтесь провести время на свежем воздухе: это поможет ощутить смену сезонов и зарядиться энергией осени.
Приметы на 8 сентября (Наталью Овсяницу)
Погодные приметы:
- Холодный утренник (утренний заморозок) — верная примета, предсказывающая раннюю и холодную зиму. Это наблюдение имеет под собой научную основу: раннее похолодание свидетельствует об установлении устойчивого антициклона с севера, который и приносит морозы.
- Если лист на березе и дубе до Натальи не опал — жди сужой (суровой) зимы. Это одна из самых надежных примет. Деревья, особенно дуб, чутко реагируют на долгосрочные изменения в природе. Сохранение листвы означает, что дерево готовится к тяжелому зимнему периоду и запасает питательные вещества дольше обычного.
- Утром туман и роса — к хорошей погоде в ближайшие дни. Эта примета работает осенью практически безошибочно. Толстый слой росы или утренний туман образуются в ясные и безветренные ночи, что говорит о стабильном атмосферном давлении, которое обычно держится несколько дней.
- Гром в этот день — к теплой и продолжительной осени. Громкость осенней грозы связана с активным столкновением теплых и холодных воздушных масс. Если теплый воздух еще настолько силен в сентябре, значит, его отступление и приход холодов затянутся.
- Ветер с юга — предвещает хороший урожай овса в следующем году. Теплый южный ветер в начале сентября позволял овсу, оставшемуся в полях, хорошо просохнуть и дозреть, что гарантировало качественное зерно для будущего сева.
Бытовые и природные приметы:
- Обильный урожай желудей — к снежной зиме и жаркому лету. Наблюдение за урожаем желудей — один из древнейших способов предсказания. Дуб закладывает больше плодов как бы в попытке обеспечить потомство перед потенциально сложным периодом.
- Если грибов мало, а орехов много — зима будет морозной и снежной. Эта примета основана на конкуренции в природе. Сухая и прохладная погода, благоприятная для ореха, не способствует росту грибов, которые любят влагу и тепло. Такая погода часто предшествует холодной зиме.
Именины 8 сентября отмечают:
- Адриан (имя означает «сильный», «зрелый»)
- Виктор (имя означает «победитель»)
- Георгий (имя означает «земледелец»)
- Дмитрий (имя означает «посвященный плодородию»)
- Мария (имя означает «любимая», «желанная»)
- Наталья (имя означает «родная»)
- Петр (имя означает «надежный», «каменный»)
- Роман (имя означает «крепкий»)
Кто родился 8 сентября
- Пинк (настоящее имя Алиша Бет Мур) — американская певица и автор песен, известная своими энергичными выступлениями и хитовыми песнями, такими как «Just Give Me a Reason» и «So What».
- Мартин Фриман — английский актер, прославившийся ролями в фильмах «Хоббит» и сериале «Шерлок».
- Владимир Епифанцев — российский актер театра и кино, режиссер и телеведущий, известный по фильмам «Живой» и «Generation P».
- Ия Нинидзе — грузинская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Грузинской ССР.
