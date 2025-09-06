В пресс-службе ГУ МЧС России опровергли сообщение о ЧП на пороховом заводе. Густой дым напугал жителей Перми утром 7 сентября. По словам очевидцев, что-то сильно горело возле предприятия.
«На пороховом заводе все спокойно», — заверили URA.RU спасатели. Что именно произошло на месте, в ведомстве не уточнили.
В редакцию perm.aif.ru ранее обратились местные жители. Они сообщили, что сначала в небе образовался «белый гриб». Затем появился черный дым.
Видео с места происшествия разошлось по мессенджерам и пабликам. Пользователи соцсетей при этом отметили, что для завода — это норма. «На производстве регулярно выбрасываются клубы дыма и бабахает. На ПНОСе всегда горят факела, но это не пожар. Пермские моторы производят испытания двигателей, от этого не падают самолеты», — написал один из комментаторов.
