06 сентября 2025

Очевидцев напугал густой дым в районе Пермского порохового завода. Видео

МЧС Прикамья опровергло информацию о пожаре на пороховом заводе
Дым был заметен с другого берега реки (архивное фото)
Дым был заметен с другого берега реки (архивное фото) Фото:

В пресс-службе ГУ МЧС России опровергли сообщение о ЧП на пороховом заводе. Густой дым напугал жителей Перми утром 7 сентября. По словам очевидцев, что-то сильно горело возле предприятия. 

«На пороховом заводе все спокойно», — заверили URA.RU спасатели. Что именно произошло на месте, в ведомстве не уточнили.

В редакцию perm.aif.ru ранее обратились местные жители. Они сообщили, что сначала в небе образовался «белый гриб». Затем появился черный дым.

Видео с места происшествия разошлось по мессенджерам и пабликам. Пользователи соцсетей при этом отметили, что для завода — это норма. «На производстве регулярно выбрасываются клубы дыма и бабахает. На ПНОСе всегда горят факела, но это не пожар. Пермские моторы производят испытания двигателей, от этого не падают самолеты», — написал один из комментаторов.

