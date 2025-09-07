Возрождение вековых традиций и десятки тысяч верующих: как прошел крестный ход в Москве. Фоторепортаж

В Москве у Новодевичьего монастыря завершился крестный ход
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ход приурочен ко дню празднования Собора Московских святых
Ход приурочен ко дню празднования Собора Московских святых Фото:
новость из сюжета
В Москве 20 тысяч верующих возродили традиции, выйдя на крестный ход

В Москве прошел общегородской крестный ход. Начался он у храма Христа Спасителя, а завершился у Новодевичьего монастыря — его маршрут составил около шести километров. Шествие возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Участие в нем приняли участие все желающие. Также в крестном ходе были замечены викарии Московской епархии, благочинные церковных округов столицы, насельники монастырей и другие богослужители. Организаторы предполагали, что в шествии приняли участие 20 тысяч человек. Яркие кадры с московского крестного хода — в фоторепортаже URA.RU. 

Отмечается, что мероприятие посвящено празднованию Собора Московских святых — оно проводится в честь 545 святых, которые подвизались на Московской земле. Ход проводился почти четыре столетия. Исторически это шествие называлось «Смоленским ходом» в честь Смоленской иконы Божией Матери и проводилось 28 июля (10 августа по новому стилю). Первый такой ход состоялся в 1525 году. Традиция прервалась после революции 1917 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве прошел общегородской крестный ход. Начался он у храма Христа Спасителя, а завершился у Новодевичьего монастыря — его маршрут составил около шести километров. Шествие возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Участие в нем приняли участие все желающие. Также в крестном ходе были замечены викарии Московской епархии, благочинные церковных округов столицы, насельники монастырей и другие богослужители. Организаторы предполагали, что в шествии приняли участие 20 тысяч человек. Яркие кадры с московского крестного хода — в фоторепортаже URA.RU.  Отмечается, что мероприятие посвящено празднованию Собора Московских святых — оно проводится в честь 545 святых, которые подвизались на Московской земле. Ход проводился почти четыре столетия. Исторически это шествие называлось «Смоленским ходом» в честь Смоленской иконы Божией Матери и проводилось 28 июля (10 августа по новому стилю). Первый такой ход состоялся в 1525 году. Традиция прервалась после революции 1917 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...