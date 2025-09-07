В Москве прошел общегородской крестный ход. Начался он у храма Христа Спасителя, а завершился у Новодевичьего монастыря — его маршрут составил около шести километров. Шествие возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Участие в нем приняли участие все желающие. Также в крестном ходе были замечены викарии Московской епархии, благочинные церковных округов столицы, насельники монастырей и другие богослужители. Организаторы предполагали, что в шествии приняли участие 20 тысяч человек. Яркие кадры с московского крестного хода — в фоторепортаже URA.RU.
Отмечается, что мероприятие посвящено празднованию Собора Московских святых — оно проводится в честь 545 святых, которые подвизались на Московской земле. Ход проводился почти четыре столетия. Исторически это шествие называлось «Смоленским ходом» в честь Смоленской иконы Божией Матери и проводилось 28 июля (10 августа по новому стилю). Первый такой ход состоялся в 1525 году. Традиция прервалась после революции 1917 года.
