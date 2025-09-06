06 сентября 2025
05 сентября 2025

Автобус снес троллейбус в центре Челябинска, есть пострадавшие

В результате ДТП автобуса с троллейбусом в Челябинске пострадали люди
Водитель автобуса „Волгабас“ совершила наезд на стоящий троллейбус „Синара“
Водитель автобуса „Волгабас“ совершила наезд на стоящий троллейбус „Синара“ Фото:

В центре Челябинска в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и троллейбуса пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города. 

«Инцидент произошел около 13:00 на проспекте Ленина, вблизи перекрестка с улицей Энтузиастов. Водитель автобуса марки „Волгабас“ совершил столкновение с остановившимся троллейбусом „Синара“. В ходе аварии пассажиров транспортных средств упали и четверо из них получили травмы», — отмечает пресс-служба ведомства.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 24-летней пассажирке, мужчине 50 лет и женщине 85 лет, находившимся в автобусе. А также 63-летнему пассажиру троллейбуса.

На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

