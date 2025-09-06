Беглые арестанты из СИЗО в Екатеринбурге сменили внешность

Сбежавшие из екатеринбургского СИЗО-1 арестанты Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов) сменили внешность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
В ориентировке говориться, что беглецы могут быть одеты в короткий дутый пуховик Adidas черного цвета, светлую шерстяную кофту, резиновые сапоги и спортивные кроссовки. Также обещается вознаграждение за информацию о сбежавших.
Корюков и Черепанов находились под стражей с мая 2023 года по обвинению в попытке поджога военкомата, а осенью того же года были приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима. По версии следствия, их могли завербовать представители ВСУ, и в СИЗО-1 они ожидали этапирования.
Двое парней сбежали из СИЗО 1 сентября. Они обвиняются по пункту «а» части 2 статьи 205 (террористический акт) и части 2 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Арестанты находятся в федеральном розыске. Свердловчан предупредили, что сбежавшие могут скрываться на приусадебных участках и дачах. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!