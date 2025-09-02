Денежное вознаграждение объявили за информацию о беглецах из СИЗО Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта

В свердловском ГУФСИН объявили денежное вознаграждение за информацию, которая поможет в поисках сбежавших из СИЗО-1 арестантов Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Просим сообщить любую информацию о местонахождении данных граждан по следующим телефонам (анонимность гарантируется): +79221842766, +73433595611. За информацию полагается денежное вознаграждение», — следует из сообщения.

Из особых примет беглецов в ГУФСИН назвали темную одежду, а также они могут прикрывать лицо кепками. Арестанты находятся в федеральном розыске.

Ранее появились слухи, что парней якобы могли видеть на Уралмаше. А жители Богдановича (Свердловская область) говорили URA.RU, что якобы видели зеков на местном кладбище.

Заключенные были под стражей с мая 2023 года — после попытки поджога военкомата. По данным следствия, парней могли завербовать представители ВСУ. Осенью прошлого года суд приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима. Вероятно, в СИЗО-1 они ожидали этапирования. Подробнее о ЧП, — в отдельном сюжете URA.RU.

Фото:
Фото:

