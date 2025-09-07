Зеленский призвал Запад выделить Киеву новые средства ПВО

Владимир Зеленский призвал Запад усилить средства ПВО на Украине
Владимир Зеленский призвал Запад усилить средства ПВО на Украине
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к западным партнерам с призывом ускорить поставки современных систем противовоздушной обороны (ПВО), прежде всего американских комплексов Patriot. Об этом Зеленский сообщил в своем telegram-канале.

«Мы должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Украинский глава подчеркнул, что укрепление противовоздушных систем остается одной из главных задач страны. По словам главы государства, такие системы необходимы для защиты украинских городов от российских авиаударов, интенсивность которых значительно возросла летом.

Минобороны РФ периодически информирует о массированных ударах по военным объектам Украины. Это происходит на фоне участившихся ударов украинских дронов по территории России. 

Ссылки по теме
