Зеленский призвал Запад выделить Киеву новые средства ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к западным партнерам с призывом ускорить поставки современных систем противовоздушной обороны (ПВО), прежде всего американских комплексов Patriot. Об этом Зеленский сообщил в своем telegram-канале.
«Мы должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Украинский глава подчеркнул, что укрепление противовоздушных систем остается одной из главных задач страны. По словам главы государства, такие системы необходимы для защиты украинских городов от российских авиаударов, интенсивность которых значительно возросла летом.
Минобороны РФ периодически информирует о массированных ударах по военным объектам Украины. Это происходит на фоне участившихся ударов украинских дронов по территории России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.