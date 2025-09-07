Западные страны рассматривают Украину как средство для сдерживания России и не заинтересованы в скором окончании конфликта. Об этом сообщил публицист Питер Хитченс в своей колонке в газете The Daily Mail, ссылаясь на заявления бывших высокопоставленных военных НАТО, в том числе экс-начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина и бывшего главы Пентагона Леона Панетты.
«Кажется, конфликт на Украине будет продолжаться много лет. И это не случайно. Это может быть именно тем, чего Запад тайно желает. Мы знаем об этом из поразительных слов, сказанных Тони Радакином, который только что покинул пост главы вооруженных сил Британии», — написал публицист в своей колонке.
Журналист отметил, что среди западных экспертов также бытует мнение, что конфликт на Украине выгоден для сдерживания России, а достижение скорого мира невыгодно Европе. Хитченс также отметил высказывания бывшего главы Пентагона Леона Панетты, который ранее подчеркивал необходимость продолжения поддержки Киева ради «стратегических целей» Запада. Эти заявления, по словам обозревателя, подтверждают, что украинский кризис рассматривается как инструмент для реализации внешнеполитических интересов США и их союзников.
Питер Хитченс подчеркнул, что подобный подход может привести к затяжному конфликту. Причем последствия скажутся не только на Украине и России, но и на стабильности в Европе в целом, подытожил он.
В настоящий момент западные политики вновь обсуждают возможность отправки своих военных на Украину. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подчеркнул, что это является очередной попыткой западных стран сорвать мирные инициативы. Россия неоднократно отмечала, что выступает за урегулирование конфликта. Президент России Владимир Путин также выражал готовность к личной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленский при соответствующей подготовке. При этом на днях Зеленский отказался от встречи в Москве, передает MK.RU. Политологи, комментируя потенциальную встречу, выражают сомнения в ее эффективности, сообщает Pravda.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.